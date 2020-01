Sa sérénité a quelque chose de déconcertant. A sa main, Novak Djokovic a atteint dimanche le 11e quart de finale de sa carrière à Melbourne. Et plus les tours passent, mieux il semble se porter sur le court. Le tenant du titre a ainsi pris le meilleur sur l’Argentin Diego Schwartzman (6-3, 6-4, 6-4), pourtant accrocheur, en trois sets (6-3, 6-4, 6-4) et un peu plus de deux heures (2h06 précisément) en huitième. Pour une place dans le dernier carré, il retrouvera Milos Raonic, tombeur un peu plus tôt de Marin Cilic.

Plus d'infos à suivre...