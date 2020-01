Il est éternel ! Après un combat acharné de plus de quatre heures (4h03), Roger Federer est venu à bout de John Millman au super tir-break du 5e set (4-6, 7-6(2), 6-4, 4-6, 7-6 (10-8)), vendredi lors du 3e tour de l'Open d'Australie. Au bout de la nuit, le Suisse est allé puiser dans ses ressources pour inscrire les six derniers points du match et remporter un combat épique face à l'Australien, qui l'avait battu à l'US Open en 2018. Au prochain tour, il retrouvera le Hongrois Fucsovics tombeur de Paul en trois sets.

Tout comme John Millman, Roger Federer restait sur trois défaites dans des matches en 5 sets. Et face à un adversaire galvanisé par son public resté jusqu'à près de 1h du matin sur la Rod Laver Arena, le Suisse a tremblé plus d'une fois avant de s'offrir sa 100e victoire en carrière à l'Open d'Australie. Rapidement breaké dans le 1er set, Federer a su se reprendre en toute fin de manche pour débreaker, avant de lâcher sa dernière mise en jeu et donc de faire la course derrière son rival australien (4-6).

Parfum d'exploit

La suite du combat a été assez équilibrée, comme en atteste la deuxième manche, remportée au tie-break par le numéro 3 mondial (4-6, 7-6 (2)). Puis, après avoir glané la 3e manche sans forcément briller (4-6, 7-6, 6-4), le Suisse a concédé le 4e set en le concluant par un jeu laissé blanc à John Millman. Se profilait alors un bras de fer de champions dans un 5e set dont les deux joueurs ne sont pas forcément friands.

Mais l’expérience de l'homme aux 20 titres du Grand Chelem a fini par payer. Alors que Millman était tout proche de conclure à 8-4 - puis 8-5 avec deux services en sa faveur - dans le super tie-break, le local du tournoi s’est peut-être fait rattraper par l’enjeu. Federer n’en a pas demandé plus, inscrivant donc les 6 derniers points de la rencontre pour renverser un match qui sentait l’exploit de Millman.