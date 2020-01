Si la victoire de Roger Federer face à John Millman au 3e tour était un miracle, comment doit-on qualifier celle face à Tennys Sandgren en quarts de finale ? Le Suisse, numéro 3 mondial, a non seulement eu besoin de cinq manches (6-3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-3) mais il a surtout sauvé sept balles de match dans la quatrième. C'est seulement la deuxième fois dans sa carrière qu'il écarte autant de balles de match, la première en Grand Chelem. Il a encore inquiété, notamment physiquement, mais Roger Federer est toujours en vie. Il attend désormais le vainqueur du match entre Novak Djokovic et Milos Raonic.

Pour son quart de finale, Roger Federer aurait eu beaucoup de mal à espérer mieux qu'un 100e joueur mondial pour adversaire. La différence de niveau entre les deux hommes s'est d'ailleurs fait ressentir dans la première manche. Un set dans lequel Federer n'a concédé qu'une seule balle de break et dans lequel il en a converti une sur les six obtenues. Il a fallu attendre cinq jeux seulement pour le voir prendre l'avantage, quatre de plus pour le voir mener un set à zéro (6-3).

Agressif, Sandgren a étouffé Federer

On se dit alors qu'il était sur les rails, que le fantasque Tennys Sandgren allait avoir bien du mal à l'inquiéter. C'était compter sans le physique de Federer qui a commencé à grincer dans la deuxième manche, l'aine révèlera-t-il au micro de Jim Courier après la rencontre, qui l'a contraint à prendre un temps-mort médical. Face à ce Sandgren-là, Federer n'avait pas beaucoup de marge. La preuve dans les deuxième et troisième sets, le moment où l'Américain a joué son meilleur tennis, quand son adversaire s'est frustré.

Vidéo - Frustré, Federer se fait reprendre par une juge de ligne 02:00

Pendant deux sets, il n'a pas concédé le moindre break et réussi 21 coups gagnants. Sa frappe lourde a souvent gêné un Federer qui n'a pas assez varié son jeu, offrant des balles trop molles à son adversaire. Quatre breaks plus tard, le 100e mondial prenait les devants (6-3, 2-6, 2-6).

Un tie-break de folie dans le 4e set

La quatrième manche est un condensé de ce match à elle toute seule. Roger Federer, qui s'est remis à servir à des vitesses plus habituelles, s'est accroché mais il a souvent été à la rupture quand Tennys Sandgren, lui, enchaînait les jeux de services faciles. Et à 5-4, il a même été au bord du gouffre en sauvant pas moins de trois balles de match sur son engagement. Ce n'était pour autant pas la moitié des occasions de se qualifier que Sandgren allait laisser filer dans cette manche.

Le jeu décisif a connu de nombreux rebondissements. D'abord au changement de côté quand une ramasseuse de balle a heurté le mollet de Sandgren. Plus de peur que de mal finalement. Ensuite quand à 6-3 puis 7-6, l'Américain, quart de finaliste à Melbourne en 2018, s'est procuré quatre nouvelles balles de demi-finale. Jusqu'ici insouciant, il a été rattrapé par la tension alors que Federer a parfois lâché ses coups et a surtout usé du slice pour rester en vie. Lui n'a eu besoin que de deux balles de sets pour revenir à deux manches partout (10/8).

Vidéo - Quatre balles de match sauvées dans le tie-break du 4e set, Federer est revenu des abysses 06:53

Le match a basculé. Roger Federer enfin relâché, n'a eu besoin que de cinq jeux pour faire le break dans la cinquième manche et s'échapper irrémédiablement jusqu'à remporter la partie (6-3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-3) en 3h31 de jeu. Pour la troisième fois de suite, Federer a montré des signes de faiblesse, pour la troisième fois de suite, il s'en sort. Il faudra faire mieux en demi-finale contre Novak Djokovic ou Milos Raonic mais l'important, c'est déjà d'y être et ce n'était pas gagné.