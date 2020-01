Ne parlez plus de Shuai Zhang et d'Open d'Australie à Sloane Stephens. L'Américaine, tête de série n°24 du tournoi, a été éliminée dès le premier tour lundi par la Chinoise, véritable poison à jouer, après un combat en trois manches (2-6, 7-5, 6-2) qui a duré plus de deux heures (2h03) sur la Margaret Court Arena.

Là où ça fait mal, c'est que Stephens a subi la même déconvenue qu'il y a tout juste deux ans, au point de vivre presque le même scénario. Opposée à la même Zhang au 1er tour lors de l'édition 2018, la lauréate de l'US Open 2017 avait également mené une manche rien, remportée sur le score de 6-2, avait de se faire renverser en trois sets.

Lundi, Stephens a connu un scénario encore plus dur. Capable de breaker à 4-4, l'Américaine a ensuite servi pour le match avant de se vautrer et onduler de la toiture. Debreakée après un mauvais jeu de service à 5-4, elle a ensuite commencé à plier mentalement en concédant un nouveau break à 5-6 et donc le set. La fin du match n'a été qu'un cavalier seul de Zhang. Stephens, elle, va devoir oublier rapidement cette déconvenue.