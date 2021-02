Tennis

Di Pasquale: "En vouloir en faire des caisses, Djokovic se trompe dans sa communication"

OPEN D'AUSTRALIE - Novak Djokovic alimente déjà les polémiques en ce début de saison en Australie : est-il blessé ? En fait-il trop autour de son mal ? Ou plus simplement, est-il victime de sa communication ? Dans DiP Impact, Arnaud Di Pasquale pointe du doigt la maladresse du Serbe qui n'arrive pas à calibrer son discours avec ce qu'attend un auditoire de plus en plus médusé.

