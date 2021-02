Tennis

Di Pasquale : "Federer se fera dépasser par Djokovic et Nadal en nombre de Grands Chelems"

OPEN D'AUSTRALIE - Novak Djokovic parviendra-t-il à dépasser les deux références en Grand Chelem que sont Roger Federer et Rafael Nadal ? Avec sa 18e victoire majeure remportée en Australie, le Serbe se rapproche inexorablement des 20 titres du Suisse et de l'Espagnol. Pour Arnaud Di Pasquale, Roger Federer devrait même être rapidement largué dans cette course au final.

