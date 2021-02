Tennis

Djokovic et Osaka, monstres de stats mais pas encore références absolues

OPEN D'AUSTRALIE - Novak Djokovic et Naomi Osaka ont mis tout le monde d'accord : à Melbourne, le Serbe et la Japonaise ont montré qu'ils sont les patrons, malgré les difficultés rencontrées et les performances des concurrents qui ont marqué la quinzaine australienne. Mais en Grand Chelem, il leur reste encore un peu de chemin à parcourir pour être seuls au monde. (Stats: Jeu, Set et Maths)

00:03:10, 512 vues, il y a 2 heures