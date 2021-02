Tennis

Le conte d'Henri : 1998, l'épopée du "Scud"

LE CONTE D’HENRI – SQD PARTIE 1 - Remonté 3 fois 2 sets de retard, c’est possible. Nicolas Escudé l’a fait en 1998 (un record), à 21 ans, pour sa première dans le grand tableau de l’Open d’Australie. Des comebacks épiques, Kiefer qui disjoncte, et une surprise de taille : Le "Scud" nous raconte son formidable parcours jusqu’en demi-finale, sa première et dernière en Grand Chelem.

