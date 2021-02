Tennis

Le Top 5 de mercredi : Humbert et Auger-Aliassime, leçons de coup droit en bout de course

OPEN D'AUSTRALIE 2021 - Comme chaque jour, retrouvez notre sélection des plus beaux points de la journée à Melbourne. Ce mercredi, aux deux premières places, on retrouve deux coups droits joués en bout de course qui ont fait mouche. Un gaucher (Ugo Humbert), un droitier (Félix Auger-Aliassime), deux coups de pétard.

00:02:33, 493 vues, il y a 2 heures