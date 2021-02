Tennis

Les Hits du jour : "Un public sans masque, on n’avait plus l’habitude et c'est un pur bonheur"

OPEN D'AUSTRALIE - Un truc de fou se passe en Australie en ce moment : du public dans les gradins sans masque. Les joueurs ont apprécié, et nos consultants aussi : Justine Henin et Georges Goven ont été des spectateurs heureux et attentifs et l'ont été tout autant pour Nick Kyrgios, qui a sorti le coup du jour, et pour Bianca Andreescu, qui a enfin rejoué au tennis. (Réalisation: Sébastien Petit)

00:04:31, 705 vues, il y a 2 heures