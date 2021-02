Tennis

Les Hits : "Pour Kyrgios, la folie ne suffit pas pour gagner de grands tournois"

OPEN D'AUSTRALIE - Malgré son imagination débordante et son envie déployée ce vendredi à Melbourne, Nick Kyrgios n'est pas parvenu à dominer Dominich Thiem au 3e tour, la faute à son manque de constance pour Justine Henin et Nicolas Escudé. Nos consultants ont été tout aussi surpris par la décision de renvoyer le public chez lui avant minuit et le niveau de Fiona Ferro. Voici les Hits ! (Réal: SP)

00:04:49, 131 vues, il y a 35 minutes