Tennis

Medvedev face à Djokovic : "une finale de rêve"

OPEN D'AUSTRALIE - Dans Eurosport Tennis Club, nos consultants Justine Henin et Nicolas Escudé sont d'accord sur un point : l'affiche de la finale entre Daniil Medvedev et Novak Djokovic sera magnifique. Entre le Russe, invaincu sur ses vingt derniers matches, et le Serbe, tenant du titre qui n'a pas perdu ses huit finales à Melbourne.

00:02:36, 370 vues, il y a 2 heures