Juste une mise au point. Novak Djokovic avait prévenu en préambule de cette finale de l’Open d’Australie : il ne donnerait rien à ses jeunes rivaux. Et dimanche, face à Daniil Medvedev, le numéro 1 mondial a joint les actes à la parole en brisant totalement la confiance pourtant exceptionnelle (20 victoires d’affilée) sur laquelle surfait son adversaire. Résultat ? Une affaire pliée en trois sets (7-5, 6-2, 6-2) et moins de deux heures de jeu (1h53 précisément) pour s’adjuger son 18e titre en Grand Chelem, le 9e à l’Open d’Australie et donc le 3e consécutif à Melbourne.

Le combat attendu n’aura donc pas eu lieu. Et comme souvent dans ce type de scénario à sens unique, l’explication réside dans une conjugaison de deux facteurs : Djokovic a indubitablement joué son meilleur tennis et sa partition la plus aboutie de la quinzaine à Melbourne, quand l’événement l’exigeait, tandis que Medvedev est globalement passé à côté. Mais il y a eu surtout un lien de cause à effet entre les deux phénomènes. Car si le Russe, qui grimpera sur le podium mondial au classement lundi pour la première fois de sa carrière, n’a eu à ce point pas voix au chapitre dimanche, c’est parce que le numéro 1 mondial ne lui a pas permis, parfait sur le plan tactique.