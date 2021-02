Quelle sensation ! Issu des qualifications, Aslan Karatsev avait déjà surpris en ne concédant aucun set lors de ses deux premiers tours contre Gianluca Mager et Egor Gerasimov. Au 3e tour, il devait faire face à Diego Schwartzman, 9e joueur mondial et tête de série numéro 8. De quoi mettre fin à sa belle aventure ? Pas du tout ! L'Argentin a été sorti sans ménagement, lui aussi en trois manches (6-3, 6-3, 6-3). A 27 ans, Karatsev, 114e mondial, n'avait jamais disputé le moindre match en Grand Chelem dans sa carrière et comptait trois succès sur le circuit principal. Total qu'il vient donc de doubler à l'Open d'Australie. En huitième, il affrontera un Canadien : Félix Auger-Aliassime (N.20) ou Denis Shapovalov (N.11).