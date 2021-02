Les planètes continuent de s'aligner pour lui. Malgré un début de match très difficile mardi sur la Rod Laver Arena, Aslan Karatsev a pris le meilleur sur un Grigor Dimitrov diminué par une blessure au dos mardi en quatre sets (2-6, 6-4, 6-1, 6-2) et un peu plus de deux heures et demie de jeu (2h32 précisément) en quart de finale de l'Open d'Australie. Le Russe, au destin plus qu'improbable, devient ainsi le premier joueur de l'ère Open à se qualifier pour le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem à son premier essai. Il sera opposé au vainqueur du match de night session entre Novak Djokovic et Alexander Zverev.