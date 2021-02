Tennis

Open d'Australie - Naomi Osaka puissante et clinique : Le Top 5 de ses plus beaux points à Melbourne

OPEN D'AUSTRALIE 2021 - Titrée à Melbourne, Naomi Osaka a démontré qu'elle était belle et bien au-dessus du lot sur le circuit féminin. Puissante et précise, la Japonaise a tout fait à ses adversaires. La preuve avec une compilation de ses plus beaux points de la quinzaine.

00:01:59, 37 vues, il y a 4 heures