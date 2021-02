Tennis

"Osaka est encore plus forte qu'en 2020, Brady risque de se faire déborder"

OPEN D'AUSTRALIE 2021 - Dans Eurosport Tennis Club, Justine Henin et Nicolas Escudé sont unanimes : la finale dames entre Naomi Osaka et Jennifer Brady risquent d'être déséquilibrée, tant la Japonaise est plus forte que la saison passée, lors de leur dernière confrontation en demi-finale de l'US Open, l'Américaine étant en plus novice à ce stade de la compétition.

