Tennis

"Vitesse de la balle, chaleur... Djokovic a besoin de se plaindre un peu pour se mettre en route"

OPEN D’AUSTRALIE – Novak Djokovic qui se plaint de la vitesse des courts et de la chaleur, c’est assez drôle pour notre consultante Camille Pin. Au programme des hits du jour également : Nick Kyrgios et son sérieux et Naomi Osaka, la "favorite" de Nicolas Escudé dans ce premier Grand Chelem de l'année.

00:04:45, 0 vue, il y a 9 minutes