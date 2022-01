Novak Djokovic était dans l'avion quand les premiers coups de raquette ont été donnés à Melbourne lundi. L'ombre du numéro un mondial va planer sur le premier Grand Chelem de l'année. Au strict minimum dans la partie initiale du tournoi, selon Mats Wilander.

"Je pense que ça aura des conséquences néfastes sur le tournoi, notamment au début de la quinzaine, estime notre consultant. Évidemment, tout le monde va en parler, les joueurs vont être interrogés à ce sujet. Mais je pense qu'après quelques jours, parce qu'il y a tellement de bons joueurs, de bonnes joueuses, qu'on reparlera tennis. Mais il est possible que même à la fin de ce tournoi, on en parle encore..."

Mats Wilander s'est dit "choqué" par l'ampleur de l'affaire Djokovic et, in fine, le fait que le meilleur joueur du monde soit expulsé d'Australie et privé du tournoi dont il a été la grande figure au cours de la dernière décennie. "Je ne peux pas imaginer ce que ressent Novak en ce moment, reprend l'ancien numéro un mondial suédois. En plus, c'est son tournoi préféré, il était en quête de son 21e Majeur et c'était une de ses meilleures opportunités de le décrocher et de se placer devant Roger (Federer) et Rafa (Nadal)."

Novak Djokovic sera-t-il seulement en mesure de jouer un tournoi du Grand Chelem cette année ? Crédit: Getty Images

Sa carrière est en jeu et il pourrait être contraint de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire

A ses yeux, c'est peut-être une partie de la légende de ce sport qui s'est nouée devant les tribunaux australiens ces dix derniers jours, car il n'est pas exclu selon lui que l'égalité parfaite entre les trois membres du Big Three perdure dans la course au record de titres en Grand Chelem. "Pour moi, aujourd'hui, il y a une chance que les trois terminent à 20, ce qui serait fantastique. Les juges ont peut-être changé l'histoire du tennis, mais que peut-on y faire ?", clame-t-il.

S'il regrette ce dénouement, Mats Wilander n'est cependant pas totalement surpris. "Est-ce que je trouve ça juste ? D'un côté, oui, parce que l'Australie a adopté une stratégie du confinement presque total la plupart du temps, rappelle-t-il. Les Australiens ont souffert, physiquement et psychologiquement. Novak a essayé tout ce qu'il a pu pour obtenir gain de cause, mais je pense qu'il était très difficile de faire revenir le gouvernement australien sur sa position."

La suite s'apparente maintenant à un gigantesque point d'interrogation. Plusieurs, même. Quand rejouera-t-il ? Où rejouera-t-il ? Combien de tournois pourra-t-il jouer cette année ? Combien de Grands Chelems ? Se fera-t-il vacciner ? "Novak, c'est un guerrier, dit encore le consultant vedette d'Eurosport. Il va rentrer chez lui, s'entraîner, travailler et il sera prêt pour jouer sur dur. Tout dépend maintenant du fait de savoir si Novak pourra continuer à voyager à travers le monde. S'il veut continuer à faire son métier, sera-t-il contraint d'être vacciné ? Sa carrière est en jeu et il pourrait être contraint de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire."