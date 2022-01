Alexander Zverev aura dû batailler un peu mais c'est finalement lui qui s'en sort en conquérant. Légèrement bousculé par un John Millman toujours très régulier, l'Allemand n'a finalement pas laissé beaucoup d'énergie sur le court en battant l'Australien sur son territoire en trois sets (6-4, 6-4, 6-0). Un match extrêmement sérieux de la part de Zverev qui affrontera Radu Albot au prochain tour après avoir fait le plein de confiance sur la Rod Laver Arena.

Jouer contre un Australien à Melbourne n'est jamais facile mais Zverev savait à quoi s'attendre. Face à Millman devant son public, l'Allemand devait garder son sérieux pour bousculer un adversaire très régulier. Le premier jeu de la rencontre a finalement donné le ton de ce qui allait sûrement être un beau défi physique pour le numéro 3 mondial. Avec un break d'entrée sur un jeu rempli de longs échanges, Zverev a parfaitement commencé le match, avant de finalement se faire débreaker direct. Cela a été le seul perdu par l'Allemand durant toute la rencontre.

Un récital

Dès le troisième jeu, Zverev a commencé à prendre l'ascendant face à un joueur qui, malgré sa belle régularité ainsi que son physique très endurant, n'avait pas grand chose pour embêter son adversaire. La preuve en est que Zverev a terminé le premier set avec 14 coups gagnants contre seulement 3 pour Millman. Malgré la perte d'un premier set suite à deux breaks d'entrée (6-4), l'Australien n'a jamais rechigné à l'effort.

Durant la seconde manche, le scénario a presque été le même. Breaké dès son second jeu de service, Millman a essayé de pousser l'Allemand dans ses retranchements, en jouant plus long, en tentant plus de coups gagnants. Auteur de 5 double fautes durant cette manche, Zverev a d'ailleurs donné l'occasion à l'Australien de revenir. Malgré ces points gratuits, le joueur de 24 ans a ensuite enchainé les services gagnants et les aces pour finalement remporter ses mises en jeu. Grâce à la confiance engrangée, il a même remporté le set plutôt tranquillement.

Malgré son esprit combatif, Millman n'a finalement rien pu faire dans la troisième manche alors que son adversaire jouait totalement libéré. Breaké à trois reprises, l'Australien a finalement lâché totalement cette dernière manche alors que Zverev a livré un véritable récital. Victoire 6-4, 6-4, 6-0 pour Alexander Zverev qui affrontera au troisième tour un adversaire largement à sa portée pour continuer dans le premier Grand Chelem de l'année : le Moldave Radu Albot.

