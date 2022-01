"L'année dernière a été une année de merde. Celle-ci commence, je suis positif, je fais 7 jours de quarantaine, ça commence comme de la merde… Finalement je suis là, je m'accroche, je fais l'un de mes meilleurs matches depuis longtemps." Benoît Paire n'est pas homme à cacher ses sentiments alors, quand il a fallu revenir sur sa victoire face à Dimitrov au micro d'Eurosport, les larmes ont coulé. Autant pour la fierté qui était la sienne d'être resté concentré que pour le bonheur qu'il a apporté à ses proches. C'est à leur évocation que Paire a craqué. "Ils me soutiennent quand c'est difficile alors que beaucoup me crachent dessus." Ce jeudi, il ne trouvera personne pour le faire.

Pour une non tête de série, Grigor Dimitrov n'est ni le meilleur, ni le pire tirage pour un deuxième tour. Mais enfin, le Bulgare était quart de finaliste en 2021 à Melbourne et n'ambitionnait sans doute pas une sortie aussi précoce. Prendre quatre sets face au 56e joueur mondial n'était sans doute pas prévu. Pas plus que de faire face à un Paire concentré et jamais dans l'excès, ni dans la joie, ni dans l'agacement. "Je suis content qu'on remarque que mentalement j'ai fait un gros match, a-t-il souri en conférence de presse. C'est ce que m'ont dit mes proches. Je suis fier de ce que j'ai fait mentalement. Quand je perds le 3e set, je ne dis rien, je vais m'asseoir."

Rester calme, Paire en avait besoin… physiquement

Il l'avait déjà dit après son 1er tour, Paire se sent bien à Melbourne. La petite colonie de supporters français qui le suit n'est pas étrangère à son bien-être global. Et s'il faut chercher une raison de plus à son étonnant calme, elle est peut-être… physique. "Quand je m'encourage et que je m'énerve, je sens que je perds de l'énergie. Là, le peu d'énergie que j'avais, il fallait que je le garde au maximum". Sa tenue, vite devenue trempée dans la chaleur de Melbourne, a trahi une vraie débauche physique. Mais Paire était prêt pour le combat cette fois.

"Ce qui me fait kiffer, ce sont ces ambiances, dit-il, une fois de plus. Tu me mets le match à huis clos, je pense que ce n'est pas du tout le même pour moi. Certains y arrivent, moi je n'en suis pas capable. J'ai besoin de sentir les émotions, qu'on me pousse, de sentir les gens derrière qui encouragent. C'est ce que j'aime, ce que j'ai toujours aimé. Les grosses ambiances, les gros tournois. Surtout quand on sort d'une telle période avec des tournois si tristes. C'est pour ça que le tennis est beau, pour que les gens vibrent avec nous, qu'on ait la pression, du stress. Que ce soit les montagnes russes, que tu perdes le 3e set et que tu te dises 'oh non, ça repart pour un de plus."

Contre Tsitsipas, ça peut devenir un match exceptionnel

On l'aura compris, Paire a pris beaucoup de plaisir. Au moins autant, et sans doute plus qu'au premier tour face à Monteiro. Et plus aussi que face à Kei Nishikori en 8es de finale de Roland-Garros 2019, son dernier grand fait d'armes en Grand Chelem qui s'était achevé dans la douleur. Ce jour-là, assure-t-il, il n'avait pas ressenti le même feeling, mettant en avant la pression "hors-norme" de jouer à Roland, dans le tournoi qui le fait "rêver". "A deux sets zéro aujourd'hui, je me suis dit que j'avais de l'avance et que je pouvais gagner en quatre. Je n'ai pas eu la même approche au tie-break du troisième set aujourd'hui que quand j'ai servi à 5-3 contre Nishikori dans le cinquième. Là j'avais pris une grosse claque en me disant que j'avais laissé passé l'occasion."

Pour atteindre les 8es à Melbourne, là où il n'y est jamais parvenu contrairement à Roland, Wimbledon et l'US Open, Paire va tomber contre un os du nom de Stefanos Tsitsipas. Et si son début de tournoi laisse entrevoir de l'espoir, le Grec est un membre permanent du Top 5 mondial. "La suite ? Je m'en fous pour l'instant", avait lâché le Français à la sortie du court. En conférence de presse, il a retrouvé son calme et ses mots. "Je ne vais pas vous cacher que je vais déjà essayer de bien récupérer. Je vais voir comment ça se passe, je vais essayer de bien préparer ce match, voir tactiquement ce qu'il faut améliorer. Ça s'est toujours mal passé contre lui, je suis à chaque fois passé à côté."

Le Grec mène 3-1 dans leurs confrontations et reste sur trois succès en deux sets (dont deux en 2021). Mais l'appétit vient en mangeant et l'adage fonctionne très bien pour Benoît Paire qui va trouver ce qu'il aime dans deux jours. "Je suis content d'être au 3e tour, mais une fois qu'on est là, je connais les Grands Chelems, j'ai envie d'aller plus loin. C'est là que c'est plus intéressant, ces matches-là. Contre Tsitsipas, tu sais que tu dois faire un bon match mais si tu le fais et qu'il y a une bonne ambiance, tu sais que ça peut devenir un match exceptionnel."

