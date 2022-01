C'est peut-être une des pages d'histoire les plus folles du point de vue des statistiques qui est en passe de se refermer. Depuis le 2 février 2004 et la prise de pouvoir de Roger Federer, la place de numéro un mondial a été trustée par les membres du "Big 4" : Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray. Une hégémonie totale, répartie comme suit :

Novak Djokovic : 357 semaines (au 24 janvier 2022)

Roger Federer : 310 semaines

Rafael Nadal : 209 semaines

Andy Murray : 41 semaines

917 semaines (dont 876 pour Djokovic, Federer et Nadal) sans laisser la place aux autres. La dernière fois que le trône du tennis mondial a été occupé par un joueur autre que ces quatre-là, c'était donc au tout début de l'année 2004, lorsque Andy Roddick était numéro un, avant de céder la place à Roger Federer après la victoire de ce dernier à l'Open d'Australie. Si Daniil Medvedev succède à Novak Djokovic, ce sera donc un évènement. Mais quand va-t-il se produire ?

Entre le décalage des éditions 2021 et 2022 (février l'an dernier, retour au traditionnel mois de janvier cette année) de l'Open d'Australie, et le gel toujours partiel du classement, difficile parfois d'y voir clair. Essayons donc de mettre de l'ordre dans tout cela.

Novak Djokovic peut-il encore empêcher Daniil Medvedev de lui succéder au sommet du classement ATP ? Crédit: Getty Images

Djokovic sera toujours N°1 lundi

C'est la première certitude. Oui, Novak Djokovic occupera toujours la place de N°1 lundi prochain. Il en avait la garantie avant même le début du tournoi puisqu'il comptait plus de 2000 points d'avance sur Daniil Medvedev, son dauphin. Or une victoire en Grand Chelem rapporte 2000 points.

Classement au 31 janvier

1. Novak Djokovic

11015 points

2. Daniil Medvedev

9645 s'il perd en demi-finale

10125 s'il perd en finale

10925 s'il gagne le tournoi.

Points débités en février

Si le classement ATP sera sans doute largement bouleversé en février, et ce à tous les étages, c'est pour deux raisons : d'abord parce que les points de l'ATP Cup et de l'Open d'Australie 2021 seront retirés (à cause de la pandémie, les deux compétitions avaient été décalées de quelques semaines l'an passé), ensuite parce que les points des tournois comme Rotterdam, Dubaï, et ainsi de suite vont être débités deux fois (ceux de 2021 mais aussi ceux de 2020 qui avaient été gelés).

Novak Djokovic va ainsi se voir débiter de 2640 points d'ici la fin du mois de février, et Daniil Medvedev de 1700 points.

7 février

Novak Djokovic -140 (ATP Cup 2021)

Daniil Medvedev -500 (ATP Cup 2021)

21 février

Novak Djokovic -2000 (Open Australie 2021)

Daniil Medvedev – 1200 (Open Australie 2021)

28 février

Novak Djokovic – 500 (Dubai 2020)

L'impact de ces retraits de point est tout sauf neutre et la balance est défavorable à Djokovic, qui perdra 940 points de plus que Medvedev. Tout dépendra donc du résultat final du Russe à Melbourne en cette fin de semaine, avec trois hypothèses possibles.

Novak Djokovic tout sourire après avoir remporté l'Open d'Australie pour la 9e fois, le 21 février 2021. Crédit: Getty Images

1. Medvedev gagne l'Open d'Australie

Le seul cas de figure où il augmente son total de points par rapport à 2021, où il avait atteint la finale contre le champion serbe (1200 points).

L'évolution du classement ces prochaines semaines serait la suivante :

31 janvier

Djokovic 11015

Medvedev 10925

7 février

Djokovic 10875

Medvedev 10425

14 février

Statu quo

21 février

Djokovic 8875

Medvedev 9225

Si Daniil Medvedev est sacré dimanche sur la Rod Laver Arena, il est donc assuré de devenir numéro un mondial N°1 le 21 février.

2. Medvedev perd en finale

31 janvier

Djokovic 11015

Medvedev 10125

7 février

Djokovic 10875

Medvedev 9625

14 février

Statu quo

21 février

Djokovic 8875

Medvedev 8425

28 février

Djokovic 8375

Medvedev 8425

S'il échoue en finale à Melbourne, la prise de pouvoir de Medvedev ne serait pas remise en cause, mais décalée d'une semaine, au 28 février, date à laquelle Djokovic perdrait le bénéfice de sa victoire à Dubaï en 2020.

3. Medvedev perd en demi-finale

31 janvier

Djokovic 11015

Medvedev 9645

7 février

Djokovic 10875

Medvedev 9145

14 février

Statu quo

21 février

Djokovic 8875

Medvedev 7945

28 février

Djokovic 8375

Medvedev 7945

En signant un moins bon résultat que l'an dernier, l'actuel numéro 2 mondial accuserait un déficit de 480 points, différence entre une demie (720 points) et une finale en Grand Chelem (1200 points). Dans ce cas de figure, Novak Djokovic aurait ainsi toutes les chances de voir son règne se prolonger au moins jusqu'au mois de mars.

Les tournois de février peuvent-ils changer la donne ?

C'est le dernier "mais" de cette histoire. Au-delà du résultat de Daniil Medvedev en Australie et des points retirés ces prochaines semaines aux deux joueurs, ils vont reprendre la compétition. Sauf demande de wild-card (dans un sens) ou forfait de dernière minute (dans l'autre), le Russe a prévu de disputer les tournois de Rotterdam (semaine du 7 février) et Acapulco (semaine du 21 février), alors que le Serbe, lui, devrait reprendre la compétition à Dubaï (semaine du 21 février), même si Richard Krajicek, patron du tournoi de Rotterdam, aimerait aussi le voir venir aux Pays-Bas.

Tous ces tournois sont des ATP 500, décernant donc 500 points au vainqueur. Ils peuvent donc changer le rapport de forces entre les deux hommes. Mais si Djokovic ne dispute qu'un ATP 500 pendant que Medvedev en joue deux, sa position n'en sera que plus fragile. Dans ce cas de figure, il aura besoin, pour rester au pouvoir au-delà du 28 février :

. Que Medvedev s'incline vendredi en demi-finale de l'Open d'Australie contre Stefanos Tsitsipas.

. Que Medvedev disparaisse très tôt à Rotterdam et Acapulco.

. Que lui-même signe un gros résultat à Dubaï.

On le voit donc, même s'il pourrait obtenir un petit sursis avec une élimination de Medvedev ce vendredi à Melbourne, le problème devient inextricable pour Novak Djokovic. D'autant qu'on ne parle là que du très court terme. En admettant qu'il parvienne à conserver la place de N°1 dans le mois qui s'annonce, le "Djoker" risque de payer tôt ou tard son absence à l'Open d'Australie et les 2000 points perdus à cette occasion. La question n'est donc sans doute pas de savoir si Daniil Medvedev va devenir numéro un mondial, mais plutôt quand.

Novak Djokovic perdra le 28 février 2022 les 500 points de son titre à Dubaï en... 2020. Crédit: Getty Images

