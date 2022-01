Ce ne sera pas le retour triomphal qu'il avait espéré ou imaginé après un 21e titre en Grand Chelem, mais lorsqu'il retournera en Serbie, Novak Djokovic sera tout de même accueilli en héros, comme celui qui s'est tenu debout et a été victime d'une cabale des autorités australiennes. Voilà le sentiment le plus répandu là-bas au sujet de cette rocambolesque affaire, à commencer par le plus haut personnage de l'Etat, le président Aleksandar Vucic.

Le chef de l'Etat serbe n'a pas manqué une occasion de fustiger le comportement de l'Australie ces dix derniers jours, tenant souvent des propos très durs sur le fond comme sur la forme. Après la confirmation par la Cour fédérale australienne de l'expulsion du champion de Belgrade, Aleksandar Vucic en a remis une couche dimanche : "Ils pensent qu'avec ces dix jours de mauvais traitements, ils ont humilié Djokovic. Ils se sont humiliés eux-mêmes, Djokovic peut revenir dans son pays la tête haute et regarder tout le monde droit dans les yeux".

Ad

Le président serbe s'est entretenu au téléphone avec Novak Djokovic avant que celui-ci ne se rende à l'aéroport pour s'envoler dans un premier temps vers Dubai. "J'ai parlé plus tôt à Novak Djokovic après la décision et je l'encourage, a-t-il confirmé. Nous avons hâte de le voir revenir dans son pays où il sera toujours le bienvenu". Pour lui, il s'agit ni plus ni moins que d'une "chasse aux sorcières." Au-delà d'Aleksandar Vucic, c'est tout un pays qui fait corps derrière son champion, comme il l'a toujours fait ces dix derniers jours.

Open d'Australie Le programme de lundi : Nadal et Osaka lancent le bal, neuf Français de sortie IL Y A 2 HEURES

Le président serbe Aleksandar Vucic. Crédit: Getty Images

"Une farce", "Une injustice"

Le Comité olympique serbe a lui aussi réagi de manière virulente à l'expulsion de Novak Djokovic, la jugeant "scandaleuse" dans un communiqué. "Il s'agit d'une grande injustice envers notre Novak. Malgré cette décision scandaleuse, nous estimons que Novak est sorti à nouveau vainqueur", ajoute le Comité serbe. L'immense majorité de la population ne pense pas autrement.

Depuis Melbourne, le jeune Miomir Kecmanovic s'est exprimé lui aussi. Il devait avoir le redoutable honneur d'affronter Djokovic au premier tour, ce lundi. Sportivement, il fait sans doute une bonne affaire puisqu'il hérite de l'Italien Salvatore Caruso, éliminé au dernier tour des qualifications mais repêché en tant que "lucky loser" après l'éviction du numéro un mondial, qu'il remplace poste pour poste tout en haut du tableau masculin.

Miomir Kecmanovic lors de la Coupe Davis 2021 à Madrid Crédit: Getty Images

Mais Kecmanovic ne se réjouit pas une seconde de ces évènements. Bien au contraire. Son état d'esprit serait plutôt celui du "vengeur." "Notre petite équipe serbe ici à Melbourne est ulcérée et déçue et je pense que nous devons désormais faire un effort supplémentaire pour, d'une certaine manière, venger notre meilleur représentant qui a été empêché d'être ici", a écrit le jeune joueur de 22 ans sur Instagram.

Il y a en tout cas de bonnes chances pour que les audiences de l'Open d'Australie en Serbie soient faiblardes cette année. Beaucoup appellent au boycott, alors que le journaliste et commentateur tennis Nebojsa Viskovic, contacté par l'AFP, a ainsi parlé de "farce qui n'a rien à voir avec le sport." "Toutes les critiques sur le fait qu'il soit vacciné ou pas ne tiennent pas la route", a-t-il ajouté. La Serbie, sous toutes ses formes, ne digère ni le traitement de son héros ni l'issue de cet imbroglio.

Open d'Australie Dimanche, 22h51, heure de Melbourne : Djokovic a quitté l'Australie IL Y A 3 HEURES