Tennis

Finale Open d'Australie - Une balle de match de légende : le point qui offre le 21e titre du Grand Chelem à Nadal

Au bout du suspense et plus de cinq heures de jeu, Rafael Nadal s'est offert son 21e titre du Grand Chelem, en finale de l'Open d'Australie, dimanche sur la Rod Laver Arena de Melbourne. Le Majorqin a renversé Daniil Medvedev en cinq manches : voici la balle de match qui le place devant Roger Federer et Novak Djokovic dans le classement des vainqueurs des trophées majeurs dy tennis.

00:02:14, il y a une heure