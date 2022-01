Tennis

"Kyrgios est capable de jouer au niveau des meilleurs" : Hénin pas surprise par l'Australien

OPEN D'AUSTRALIE - Nick Kyrgios affrontera Daniil Medvedev, jeudi, au 2e tour de l'Open d'Australie. L'Australien mène 2-0 dans ses confrontations face au Russe mais pour notre consultante Justine Hénin, le contexte est différent et ce n'est plus le même Medvedev en face. Suivez l'intégralité de l'Open d'Australie sur Eurosport et Eurosport.fr

00:02:11, il y a 43 minutes