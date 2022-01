Mardi, en fin de matinée, heure française, Novak Djokovic postait un message sur ses comptes Instagram et Twitter pour annoncer la grande nouvelle à ses fans : bénéficiaire d'une exemption médicale, il allait s'envoler pour les antipodes afin de se préparer à disputer l'Open d'Australie, ce tournoi qui, plus que tout autre au monde, a contribué à sa légende. C'était mardi mais il s'est passé tant de choses depuis que cela semble appartenir à un autre temps. Djokovic est bien arrivé en Australie, mais il va devoir la quitter sans avoir foulé d'autre sol que celui de l'aéroport Tullamarine de Melbourne.

Au terme d'une journée rocambolesque et d'une nuit interminable et, on l'imagine, éprouvante pour le numéro un mondial, il a appris jeudi matin, aux alentours de 8h30 heure australienne, que son visa était annulé par les autorités. Conséquence, il va devoir reprendre l'avion dans l'autre sens et quitter le pays.

C'est le quotidien australien The Age qui l'a annoncé, avant que le ministre de la santé, Greg Hunt, ne le confirme. "Il n'y a qu'une règle pour tous, a-t-il affirmé à la télévision australienne. Dans bien des cas, les Australiens doivent montrer que leur statut vaccinal est en conformité pour entrer dans les cafés ou autres. Il n'est pas déraisonnable que d'autres aient à fournir le même genre de preuves."

Par la voix de ses avocats, le numéro un mondial tente un dernier coup de poker. Il a fait appel de la décision, et celui-ci va être étudié rapidement par un juge. Mais selon le journaliste serbe Saša Ozmo, qui suit de près Djokovic depuis plusieurs années, il y a désormais "très peu de chances que Djokovic joue à Melbourne." En d'autres termes, sa requête ne devrait pas aboutir.

Il est reproché à Novak Djokovic de ne pas avoir été en règle. "Les ressortissants étrangers qui ne disposent pas d'un visa valide ou dont le visa a été annulé seront placés en détention et expulsés d'Australie", ont déclaré les douanes. Peu après son arrivée à Melbourne, on apprenait selon la presse australienne que le nonuple vainqueur de l'Open d'Australie n'aurait pas rempli le bon formulaire pour faire sa demande de visa et que celui qu'il avait demandé n'autorisait pas de dérogation médicale.

Le service fédéral des douanes a alors contacté le gouvernement de l'Etat de Victoria, dont Melbourne est la capitale, lorsque le camp Djokovic a constaté son erreur, d'après The Age. Mais cette demande a été retoquée, avait ensuite indiqué Jaala Pulford, une ministre de l'État de Victoria. "Le gouvernement fédéral nous a demandé si nous soutenions la demande de visa de Novak Djokovic pour entrer en Australie. Nous ne donnerons pas notre aval à cette demande (...) Nous avons toujours été clairs sur deux points: l'étude des demandes de visa est une prérogative du gouvernement fédéral et les exemptions médicales une prérogative des médecins", a-t-elle expliqué.

Si cette séquence complètement folle a sans doute pris fin jeudi matin (mercredi soir en France) en Australie, la polémique, elle, n'a sans doute pas fini de résonner : quelques minutes avant l'annonce de l'annulation du visa du joueur, le président serbe en personne, Aleksandar Vucic, avait accusé l'Australie de "mauvais traitement" envers le héros de Belgrade. Des mots tout sauf neutres. Tout ceci se situe bien loin du tennis, ce pour quoi Novak Djokovic était venu.

