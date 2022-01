Tennis

Lob, amortie, super tie break : Revivez le combat de Berrettini face à Alcaraz en vidéo

Open d’Australie – L’affiche entre Berrettini et Alcaraz a tenu toutes ses promesses. L’Italien a dû batailler face au jeune espagnol de 18 ans pour se qualifier pour les huitièmes de finales. Alors que Berrettini semblait avoir le match en main, et la victoire, Alcaraz a renversé le match et poussé l’Italien jusqu’au super tie break. Revivez ce combat dantesque en vidéo.

00:03:09, il y a une heure