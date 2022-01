Voici quelques jours, il avait mis Novak Djokovic face à ses responsabilités. Sans juger du bien-fondé de l'exemption médicale sollicitée, Rafael Nadal avait estimé qu'en choisissant de ne pas se vacciner, son rival serbe avait pris des risques par rapport à la politique sanitaire menée depuis des mois par les autorités australiennes. Après que le recours du numéro 1 mondial contre son expulsion d'Australie a eu gain de cause lundi, le Majorquin s'est à nouveau exprimé sur le sujet dans un entretien accordé à la radio espagnole Onda Cero, prenant acte de la décision de justice et de sa légitimité.

Car Nadal est un légaliste : comme il l'a fait à l'égard la vaccination et des experts médicaux, il s'est rangé à l'avis des autorités judiciaires, plus compétents que lui pour trancher dans cette affaire de son propre aveu. "Je pense que c'est parfait. La justice doit se prononcer dans ce genre d'affaire, et je suis un fervent défenseur de la justice. Peu importe que je sois d'accord ou pas avec Djokovic sur plusieurs sujets, la justice a parlé et a décidé qu'il pouvait jouer l'Open d'Australie. Donc, je pense que c'est ce qui est le plus juste et je lui souhaite bonne chance pour le tournoi."

Il y a beaucoup d'intérêts économiques et de publicité dans l'industrie du sport

Si l'Espagnol estime donc toujours que Djokovic s'est exposé lui-même à se retrouver dans cette situation en ne se vaccinant pas, il est le premier à reconnaître que les tenants et aboutissants administratifs et judiciaires le dépassent. Place désormais au sport et au premier tournoi du Grand Chelem de l'année lors duquel les deux rivaux auront l'occasion d'accrocher un 21e Majeur record, à leur palmarès.

Avec son rival serbe, triple tenant du titre et neuf fois champion à Melbourne, dans le tableau, Nadal sait que sa tâche sera plus compliquée. Il n'a d'ailleurs pas hésité à en plaisanter. "Je préfère personnellement que Djokovic ne joue pas", a-t-il lâché en riant. Avant d'ajouter : "L'industrie du sport est comme ça : il y a beaucoup d'intérêts économiques, de publicité… et de ce point de vue, c'est vraiment mieux qu'il puisse jouer. Et pour notre sport, c'est aussi beaucoup mieux que les meilleurs jouent."

