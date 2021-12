Elle est la grande gagnante d'un effet domino. Pour la première fois de sa jeune carrière, Diane Parry, 113e joueuse mondiale, va découvrir le grand tableau de l'Open d'Australie (17-30 janvier 2022). La Française de 19 ans a ainsi récupéré jeudi la wild-card de la Fédération française de tennis (FFT) d'abord attribuée à Fiona Ferro. Cette dernière n'en avait ainsi plus besoin pour intégrer le tournoi après le forfait de Karolina Pliskova qui s'est cassé l'avant-bras droit à l'entraînement.

Le malheur des unes fait ainsi le bonheur des autres pour ainsi dire. A 19 ans, Parry compte quatre participations à des tableaux principaux de Majeurs. Elle a franchi une fois le 1er tour à Roland-Garros en 2019 et a perdu d'entrée lors des trois autres occasions (US Open 2019, Roland-Garros 2020 et 2021). Pour rappel, du coté des messieurs, c'est Lucas Pouille qui a hérité de la fameuse invitation pour Melbourne.

