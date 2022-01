Tennis

Open d'Australie 2022 - "Merci Alizé, tu me fais pleurer" : Jelena Dokic très émue de l'hommage fait par Cornet

Ancienne 4e mondiale et demi-finaliste en Grand Chelem, Jelena Dokic est aujourd'hui commentatrice tennis à la télévision australienne et intervieweuse sur les courts le temps du premier tournoi Grand Chelem de la saison. Après sa victoire sur Simona Halep, Alizé Cornet a voulu rendre hommage à l'Australienne, joueuse qu'elle a appréciée auparavant et personne qu'elle respecte encore énormément.

00:00:54, il y a une heure