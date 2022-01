Tennis

Open d'Australie 2022 : Moutet, Carreno Busta et le coup de la raquette magique : le top 5 points de mercredi

OPEN D'AUSTRALIE - Corentin Moutet n'a pas gagné son match face à Sebastian Korda, mais on lui a tout de même attribué le point du jour signé d'un coup de raquette dans le dos. Retrouvez, comme tous les jours durant le tournoi australien, les plus beaux points inscrits dans le tableau messieurs et dames, en vidéo. Ce mercredi, encore, vous ne serez pas déçus. Voici un petit florilège.

00:02:01, il y a 2 heures