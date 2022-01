Mardi, dans notre podcast Dip Impact, Bertrand Milliard notait, depuis quelques années, un changement de public à l'Open d'Australie. De nombreuses fois sur place, celui-ci a constaté une franche baisse du niveau de fair-play des fans australiens. Andy Murray, Daniil Medvedev et même, très surprenant, Nick Kyrgios, seraient sans doute d'accord avec notre journaliste. En cause, une mode arrivée cette année à Melbourne. Celle qui consiste à lancer des "siuu", soit le cri que fait Cristiano Ronaldo après avoir inscrit un but depuis de nombreuses années. Une fâcheuse manie qui irrite, agace et que personne ne semble saisir.

Pas plus tard que ce jeudi midi en France, tard dans la soirée à Melbourne, Daniil Medvedev a répondu aux questions de Jim Courier suite à son succès du 2e tour sur Kyrgios. Questionné sur son calme, le Russe a eu ces mots : "Vous n'avez pas le choix quand vous vous faites huer entre le premier et le deuxième service. Il faut rester calme et remporter la partie". Le double vainqueur de l'Open d'Australie (1992, 1993) lui a alors répondu qu'il pensait que les fans criaient "siuu". "C'est un truc qui vient du football", a ajouté l'Américain.

"Faites preuve de respect envers Jim Courier" : Medvedev calme le public après sa victoire

Murray a vite pensé à CR7

Daniil Medvedev n'est pas le premier joueur à se plaindre de ces cris intempestifs. D'autres les ont subis et, peut-être plus au fait des choses du football, les ont reconnus. Ce fut le cas d'Andy Murray pendant son combat du premier tour face à Nikoloz Basilashvili : "Au début je pensais que c'était des huées parce qu'il y en avait eu pendant mon entraînement lundi, a expliqué le Britannique, éliminé ce jeudi au 2e tour. Je n'ai aucune idée de pourquoi donc j'ai pensé que c'était ça. Mais ensuite, après quelques fois, j'ai compris qu'ils ne me huaient pas. C'était quelque chose comme "siuu", ce que fait Cristiano Ronaldo quand il marque".

Voilà désormais neuf ans que cette célébration est devenue une habitude pour la star portugaise. Un jour, sommé d'expliquer son geste, il avait eu ces mots : "J’ai commencé à dire 'si', c’est-à-dire 'oui', a-t-il confié à DAZN Italie en 2019. Quand on gagne, tout le monde dit 'si'. J’ai commencé à le dire. Je ne sais pas pourquoi. C’était naturel. J’ai marqué et j’ai fait ça". A son retour à Manchester United, c'est tout Old Trafford qui l'a accompagné, reprenant le "siuu" pour son premier but. Andy Murray a beau avoir mis le doigt sur ce qu'il se passait sur la John Cain Arena mardi, il a trouvé ça "incroyablement agaçant".

Cristiano Ronaldo et sa fameuse célébration Crédit: Getty Images

Ceux qui font ça ont un petit QI

Même Nick Kyrgios que l'on pourrait penser adepte de ce genre d'attitude en tribunes, l'a qualifiée de "stupide". "Ils ne disent pas 'boo', avait-il tenu à souligner en conférence de presse à l'issue de son premier tour. Je ne peux pas croire qu'ils l'ont fait si longtemps… Ils ont fait le truc de Ronaldo, ce qu'il fait à chaque fois qu'il marque. Je pensais qu'ils allaient le faire pendant une dizaine de minutes, ils l'ont fait pendant 2h30, sur chaque point ! Je ne sais pas pourquoi, je ne le sais pas. C'était le zoo là-dedans". Durant son match du premier tour, il s'est même directement adressé à la foule, se moquant de ces "siuu" à répétition. Ce qui ne l'a pas empêché, en bon showman, de… mimer la célébration de CR7 à l'issue de sa victoire.

L'Australien, bien que visiblement agacé, a trouvé des circonstances atténuantes à son public : "Vous savez, ils n'ont pas vu beaucoup de sport, n'ont pas pu faire grand-chose depuis deux ans. Le fait d'être là, de pouvoir voir les meilleurs joueurs du monde, ils ont juste excité". Les joueurs victimes de ces cris, notamment entre le premier et le deuxième service comme le souligne Medvedev, ne seront sans doute pas de cet avis. Le Russe, jamais avare de pique envers le public, notamment en Australie, a estimé que ceux qui faisaient ça avait "un petit QI". Le Russe va sans doute devoir s'y habituer, la mode semble bien installée.

(Avec AFP)

