Il souffrait depuis plusieurs semaines et a donc pris le taureau par les cornes. Contraint dernièrement d'abandonner à Bercy et de se retirer du Masters de Turin après un match à cause d'une douleur au coude droit, Stefanos Tsitsipas s'est finalement fait opérer. Le numéro 4 mondial a posté sur les réseaux sociaux jeudi un cliché de lui sur un lit d'hôpital en Suisse, avec un long bandage sur le bras droit. Il n'a pas détaillé la nature de l'opération.

Dans son style particulier, le Grec s'est voulu philosophe. "Certains jours, la vie n'est que rêves, espoirs et projections vers l'avenir. Il y a aussi des jours où il s'agit que de mettre un pied devant l'autre, et il faut l'accepter aussi. Je remercie tous mes fans pour leur soutien sans faille et leurs encouragement. Je me concentre sur un futur plus heureux et en meilleure santé", a-t-il estimé dans le message accompagnant la photo.

Objectif Open d'Australie : il devrait pouvoir débuter sa préparation dans deux semaines

Si rien n'a filtré sur la potentielle gravité de la blessure, il semblerait qu'elle ne soit pas si préoccupante que cela, puisque l'intervention ne remet apparemment pas en cause le début d'année prochaine de Tsitsipas. "Prochain arrêt : Dubaï pour la préparation d'avant-saison. Et ensuite, je suis impatient d'être en Australie", a ainsi conclu le Grec.

Après une première partie de saison éblouissante en 2021, le numéro 4 mondial marque le pas depuis sa finale à Roland-Garros. Fatigué, il a accumulé ces derniers mois les petits pépins physiques au pied et au coude droit. Le compte-à-rebours est donc lancé pour être prêt à se relancer à 100 % à Melbourne où il défendra les points d'une demi-finale dans le premier tournoi du Grand Chelem de l'année.

