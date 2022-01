Tennis

Open d'Australie 2022 - Un sauvetage improbable et deux bastons : le récap de la nuit de lundi

Entre les huitièmes de finale féminins et les doubles messieurs, le spectacle n'a pas manqué ce lundi sur les courts de l'Open d'Australie. En images, voici les combats acharnés de Cornet-Halep et Collins-Mertens et un point improbable marqué en double messieurs.

00:02:04, il y a 27 minutes