Il n'a plus foulé un court en compétition depuis ce fameux vendredi 3 juin. Lors d'une demi-finale au couteau face à Rafael Nadal à Roland-Garros, qui avait déjà dépassé les trois heures de jeu alors que le deuxième set n'était pas terminé, Alexander Zverev s'était gravement blessé à la cheville droite sur une chute spectaculaire. Résultat : des ligaments déchirés et même un oedème osseux diagnostiqué en septembre dernier alors que l'Allemand comptait faire son retour en Coupe Davis. Depuis quelques semaines, peu de nouvelles avaient filtré. Mais mercredi, son frère Mischa en donne en exclusivité pour Eurosport Allemagne.

"Nous avons pu nous entraîner la semaine dernière. Lundi, nous avons même pu jouer un peu plus longtemps. Jusqu'à présent, il ne souffre pas et se sent bien", a ainsi indiqué celui qui est également consultant pour Eurosport. Les choses semblent donc aller dans le bon sens pour le champion olympique de Tokyo. Sera-t-il donc en état de s'aligner dès le début de saison 2023 et l'Open d'Australie (16-29 janvier prochains) ? A priori oui, même s'il faudra qu'il se teste d'abord dans des exhibitions en décembre.

En exhibition en décembre pour se tester avant l'Australie

"Il a juste besoin de quelques matchs avant de lancer sa saison. Depuis le grand match contre Nadal - malheureusement avec une fin amère - il n'a pu jouer aucun match. C'est pourquoi nous nous sommes inscrits à quelques tournois d'exhibition. Les sets d'entraînement à la maison sans public sont juste quelque chose de différent. Il faut donc être sur le terrain, contre un joueur de haut niveau, avec des ramasseurs de balles et des arbitres pour ressentir à nouveau l'adrénaline", a expliqué Mischa Zverev.

Le grand Sascha s'est donc inscrit à la Diriyah Tennis Cup en Arabie Saoudite du 8 au 10 décembre prochains et à la nouvelle World Tennis League qui aura lieu du 19 au 24 décembre prochains à Dubaï. Dans la première exhibition, il pourrait notamment croiser le fer avec Daniil Medvedev, tandis que dans la seconde, Novak Djokovic devrait croiser son chemin.

Fort de ses repères, il décidera ou non de s'envoler pour l'Australie. Si les tests sont concluants, Alexander Zverev envisage même de participer à la première édition de la United Cup en préparation de Melbourne. "En Australie, il veut débuter à la United Cup. Les hommes et les femmes joueront ensemble à partir de maintenant. Et nous avons une équipe fantastique, surtout avec les filles Jule Niemeier et Tatjana Maria. Ce sera certainement un bel événement", a enfin précisé son frère Mischa.

