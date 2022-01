En ce lundi soir à Melbourne, gagner le premier set était tout sauf un gage de réussite. Comme Taylor Fritz face à Stefanos Tsitsipas, Aryna Sabalenka avait ainsi pris le meilleur départ dans son huitième de finale face à Kaia Kanepi. Mais la numéro 2 mondiale a été finalement coiffée au poteau par la 115e à la WTA au bout des trois sets (5-7, 6-2, 7-6) et d'un super tie-break enlevé 10 points à 7 après 2h19 de combat. L'Estonienne a ainsi désormais atteint les quarts de finale de tous les tournois du Grand Chelem, mais elle n'a jamais dépassé ce stade. Pour sa 7e tentative, elle défiera Iga Swiatek, également renversante contre Sorana Cirstea (5-7, 6-3, 6-3).

Ses doutes ont donc finalement eu raison d'elle. Battue deux fois d'entrée lors des tournois de préparation à l'Open d'Australie et sur un fil pendant la première semaine du Majeur australien, Aryna Sabalenka a cédé lundi. La Biélorusse s'est battue, et pour une fois dans cette quinzaine, elle s'était d'ailleurs mieux lancée que son adversaire. Mais cela n'a pas suffi, et c'est tout le paradoxe.

Symbole de sa fébrilité du moment : Sabalenka a encore commis 15 doubles fautes, sa mauvaise habitude du moment. Et elle n'a surtout pas réussi à maintenir un niveau de jeu constant, en témoigne son début de deuxième set très difficile (double break concédé), alors qu'elle venait de s'adjuger le premier au combat. Elle a eu beau s'accrocher dans le dernier acte, remontant deux fois un break de retard et sauvant 4 balles de match à 5-4 contre elle, son déchet (46 fautes directes) a eu raison d'elle en fin de compte.

Pour Iga Swiatek en revanche, l'aventure continue donc. La Polonaise, championne de Roland-Garros 2020, atteint ainsi pour la 3e fois de sa jeune carrière les quarts de finale d'un Majeur. Mais elle n'a pas eu la tâche facile face la Roumaine Sorana Cirstea, 38e mondiale, qui lui aura tenu la dragée haute pendant près de deux heures et demie (2h27 de jeu).

A la bagarre, la tête de série numéro 7 a eu le dernier mot, plus solide dans les fins de set, alors que les deux joueuses ont affiché des statistiques très proches autant en termes de coups gagnants (29 pour Swiatek à 27 pour Cirstea) que de fautes directes (36 à 33). Switaek partira logiquement favorite face à Kanepi en quart, mais cette dernière n'a absolument rien à perdre.

