Rien n'est facile pour elle depuis le début de la quinzaine. Mais Aryna Sabalenka est toujours en vie. Comme lors de ses deux premiers tours, elle a concédé le premier set vendredi contre la Tchèque Marketa Vondrousova, tête de série 31. Mais elle s'en est encore sortie en trois manches (4-6, 6-3, 6-1) et un peu moins de deux heures de jeu (1h49 précisément). Voilà donc la Biélorusse en huitième de finale où elle affrontera l'Estonienne Kaia Kanepi qui a dominé l'invitée australienne Maddison Inglis (2-6, 6-2, 6-0).

C'est comme si elle avait besoin de faire chauffer son moteur, ou de se retrouver dos au mur pour donner le meilleur d'elle-même. Aryna Sabalenka a encore souffert et semblé fébrile, surtout en début de match, avant de reprendre le contrôle de ses nerfs et de la partie. Malgré 10 doubles fautes, son péché mignon du moment, elle a fini par imposer sa puissance. Un break d'entrée de deuxième acte l'a totalement relancée et elle n'a laissé que quatre jeux à son adversaire par la suite. Si sa marge de progression est certaine, elle se rassure paradoxalement en enchaînant les succès après deux tournois de préparation calamiteux (deux éliminations d'entrée) à Adélaïde.

Halep fonce vers Cornet

Pour Simona Halep en revanche, tout est plus limpide. La Roumaine sera aussi bien au rendez-vous de la seconde semaine de cette Open d'Australie, mais elle n'a toujours pas concédé la moindre manche de son côté. Mieux : après trois matches, elle a seulement abandonné 12 petits jeux à la concurrence. Samedi, c'est la Monténégrine Danka Kovinic, certes 98e mondiale mais tombeuse d'Emma Raducanu au tour précédent, qui en a fait les frais, balayée en deux sets (6-2, 6-1) et à peine plus d'une heure (1h04 exactement) sur la John Cain Arena.

Après une saison 2021 rendue difficile par les blessures, Halep semble avoir retrouvé la pleine possession de ses moyens physiques. La tête de série 14 a limité le déchet à l'échange (17 fautes directes) tout en se montrant offensive quand elle en a eu l'occasion (19 coups gagnants). Pour une place en quart, elle affrontera Alizé Cornet. Un sacré défi pour la Française également en grande confiance.

