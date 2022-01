Tennis

Open d'Australie - Barty adulée, Nadal taquin et super Mannarino : le film de mercredi

OPEN D'AUSTRALIE - Revivez la journée de mercredi à l'Open d'Australie qui a vu le Français Adrian Mannarino réussir la plus belle performance de sa carrière mais aussi Rafael Nadal révéler ses secrets et Ashleigh être une fois de plus accueillie comme une star par son public. C'est le film du jour du mercredi 19 janvier 2022. Suivez l'intégralité de l'Open d'Australie sur Eurosport.

00:03:07, il y a une heure