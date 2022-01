Le choc Berrettini - Alcaraz aura bien lieu

Le tirage au sort le leur promettait et ils seront effectivement au rendez-vous. Matteo Berrettini et Carlos Alcaraz s'affronteront bien pour une place en seconde semaine de l'Open d'Australie. L'Italien, tête de série numéro 7 du tournoi, n'a pas impressionné mercredi mais il avait suffisamment de marge pour se débarrasser de l'Américain Stefan Kozlov, 169e joueur mondial invité par l'organisation. Mais il a tout de même lâché un set dans l'affaire, comme lors de son 1er tour, s'imposant sur le score de 6-1, 4-6, 6-4, 6-1 en 2h38 de jeu lors de ce 2e tour.

Ad

Open d'Australie A ne pas reproduire : Kyrgios expérimente... le couloir de service IL Y A UNE HEURE

Berrettini prend rendez-vous avec Alcaraz : les temps forts de sa victoire au 2e tour

Pour Carlos Alcaraz, tout est limpide en ce début de tournoi. Le jeune Espagnol, pour la première fois tête de série en Grand Chelem quelques mois après son quart de finale à l'US Open, n'a toujours pas concédé la moindre manche en deux matches. Vainqueur 6-2, 6-1, 7-5 en moins de deux heures (1h56 exactement) du 39e joueur mondial Dusan Lajovic, il semble fin prêt pour ce 3e tour qui s'annonce explosif contre Berrettini. Pour rappel, Alcaraz a déjà battu l'Italien, c'était à en quart de finale du tournoi de Vienne voici quelques mois, en indoor et au meilleur des trois sets.

Alcaraz - Lajovic : les temps forts en vidéo

Shapovalov s'est fait peur

Un peu plus tard dans la journée, Denis Shapovalov a aussi validé son billet pour le 3e tour. Mais que ce fut dur pour le Canadien ! Ce dernier, malgré son statut de tête de série 14, a eu besoin de cinq manches (7-6, 6-7, 6-7, 7-5, 6-2) et de quasiment quatre heures et demie (4h25 précisément) pour se sortir du piège que lui tendait le Sud-Coréen Soonwoo Kwon, 54e joueur mondial.

Lors de ses deux premiers tours, Shapovalov a donc déjà joué la bagatelle de cinq jeux décisifs. Cela tombe bien, car c'est Reilly Opelka, la machine à aces américaine, qui l'attend pour son prochain match. La probabilité de jouer un ou plusieurs autres tie-breaks est donc forte.

Quelle bagarre ! La volée rageuse de Kwon en réponse au tweener de Shapovalov en vidéo

Open d'Australie Berrettini prend rendez-vous avec Alcaraz : les temps forts de sa victoire au 2e tour IL Y A UNE HEURE