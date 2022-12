Gaël Monfils ne sera pas à l'Open d'Australie en janvier prochain. Dans un entretien accordé à Canal Plus, le Français a annoncé son forfait pour la première levée du Grand Chelem 2023, du 16 au 29 janvier prochain. Il s'agit d'un choix réfléchi de la part de l'actuel N.4 français (et 52e mondial) qui souhaite faire l'impasse sur le tournoi de Melbourne afin de bénéficier d'un "classement protégé" la saison prochaine.

Ad

"Il y a ce classement protégé, quand on ne joue pas depuis un certain nombre de mois", a-t-il déclaré à Canal Plus. "Je sais que si je le prends, je serai obligé de manquer l'Open d'Australie pour pouvoir accomplir mes six mois pile. Ça va être ma décision". Le Parisien de 36 ans est absent du circuit ATP depuis le Masters 1000 de Montréal et son abandon au troisième tour face au Britannique Jack Draper. Le classement protégé permet à un joueur absent du circuit pendant six mois d'affilée de s'aligner sur des tournois alors que son classement réel ne devrait pas l'y autoriser.

Open d'Australie "Carlos a besoin de lui" : Ferrero se réjouit du retour de Djokovic à Melbourne 30/11/2022 À 11:35

S'il fait cette impasse pour avoir son classement protégé, Monfils ne compte cependant pas raccrocher ses raquettes d'aussitôt. Il a 2023 en tête mais aussi les Jeux Olympiques de Paris 2024. "2023 est une année importante pour moi, une année de transition, entre la blessure et de gros objectifs pour être vraiment compétitif et être dans la compétition pour aller chercher cette qualification pour 2024, a lancé Monfils sur Canal. Je n'aimerais pas les louper, les JO, ça serait mes derniers en plus. Ce serait, je n'espère pas ma dernière année, peut-être l'année d'après. J'ai dit que j'aimerais bien jouer jusqu'à 40 ans, mais plus je reste avec ma fille, plus je me dis un peu moins."

Open d'Australie Numéro 1 comblé, Alcaraz se projette déjà : "Je serai prêt à Melbourne" 16/11/2022 À 22:35