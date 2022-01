Tennis

Open d'Australie - Longs échanges et coups audacieux : revivez les temps forts du tie-break entre Nadal et Mannarino

OPEN D'AUSTRALIE - De longs rallyes et des coups audacieux : Rafael Nadal et Adrian Mannarino se sont livrés une lutte sans merci dans le tie-break de la 1re manche de ce 8e de finale de l'Open d'Australie, que l'Espagnol a remporté 16-14 au bout d'une demi-heure. Revivez les plus beaux points de ce jeu décisif en vidéo.

