Open d'Australie - Mannarino et Karatsev artistes du tweener, le mur Auger-Aliassime : Le Top 5 du tournoi masculin

OPEN D'AUSTRALIE - Adrian Mannarino et Aslan Karatsev en plein show à coups de tweeners, Karen Khachanov en déséquilibre face à Rafael Nadal qu'il finit par mystifier en passing, Stefanos Tsistipas et Daniil Medvedev au chat et à la souris, le petit chef d'oeuvre de Félix Auger-Aliassime face au Russe : retrouvez les cinq coups qui resteront dans l'histoire de la quinzaine masculine 2022.

00:02:52, il y a une heure