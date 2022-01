Tout le monde savait, et probablement lui le premier, que ce serait compliqué. Ce fut le cas, peut-être même au-delà de ce qu'il imaginait. S'il a pourtant failli se rendre les choses plus "faciles" que prévu en se détachant deux sets à rien avant de frôler la victoire dans le 3e set, Matteo Berrettini a dû finalement livrer une bataille dantesque avant de vaincre la résistance du jeune Espagnol Carlos Alcaraz et s'imposer 6-2, 7-6, 4-6, 2-6, 7-6 (10-5 au au super tie break). Comme l'an dernier, l'Italien se qualifie ainsi pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie.

