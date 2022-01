Tennis

OPEN D'AUSTRALIE - Nadal va-t-il aller chercher un 21e titre en Grand Chelem ?

OPEN D'AUSTRALIE - Désormais parvenu au stade des demi-finales après sa victoire contre Denis Shapovalov, Rafael Nadal n'a jamais été aussi proche de devancer Roger Federer et Novak Djokovic au nombre de Grand Chelem remporté. Mais le physique de l'Espagnol va-t-il tenir ? Arnaud Di Pasquale et ses comparses Bertrand Milliard et Laurent Vergne répondent à cette question dans le podcast DiP Impact.

00:09:06, il y a 24 minutes