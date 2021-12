"Bonjour je m'appelle Benoît Paire et pour la 250e fois je suis positif au Covid !! Franchement j'en peux plus de votre Covid de merde !!". Cette nuit sur Twitter, le 46e joueur mondial a annoncé avoir contracté le coronavirus, ce qui pourrait remettre en question sa participation à l'Open d'Australie (17 au 30 janvier).

Le joueur français avait en effet déjà été testé positif lors de l'US Open 2020, ce qui avait entrainé une quarantaine forcée de plusieurs jours à New York, puis à nouveau quelques semaines plus tard au tournoi de Hambourg. "Comment je vais ? A cause du Covid, j'ai le nez qui coule, mais à cause de toutes ces quarantaines passées dans une chambre à l'autre bout du monde, je me sens pas très bien dans ma tête", a écrit Benoît Paire mercredi.

L'année dernière a été difficile et cette année commence de la même façon

"L'année dernière a été difficile et cette année commence de la même façon", a-t-il ajouté avant d'interpeller les instances du tennis : "L'ATP Tour vous défendez comment les joueurs dans mon cas ?".

