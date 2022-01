Si Gaël Monfils a bien lancé la saison 2022 avec un titre à Adélaïde dimanche, les difficultés actuelles du tennis français n'ont pas pour autant disparu comme par magie. Et les qualifications de l'Open d'Australie, lancées lundi, sont en train de le rappeler à ceux qui l'auraient oublié. Sur 12 Bleus en lice en simple messieurs, il n'en reste plus que trois en lice après seulement un tour dans le tableau : Quentin Halys, vainqueur de son compatriote Harold Mayot (6-4, 6-1), Enzo Couacaud, tombeur du Turc Cem Ilkel (6-3, 7-6, 6-4), et Constant Lestienne qui a sorti l'Italien Andrea Pellegrino (2-6, 6-1, 6-2).

Symbole de ce qui s'apparente déjà à un naufrage, la défaite de Gilles Simon face à un Australien de 17 ans Edward Winter, invité par l'organisation dans ces qualifications et qui pointe à la 1768e place mondiale. Habitué à rentrer directement dans les tableaux de Grand Chelem mais retombé au 122e rang à l'ATP, le vétéran français a rendu les armes en trois sets (6-3, 1-6, 6-3) et 2h15 de jeu et pourra regretter ses occasions (4 balles de break converties sur 15).

Ce mardi, Manuel Guinard, Alexandre Müller et Geoffrey Blancaneaux sont également tombés. Côté féminin, le tableau n'est guère plus réjouissant pour les Bleues : sur 4 engagées au départ, il ne reste plus que Tessah Andianjafritimo au 2e tour. Alors qu'il reste deux matches à gagner pour obtenir le sésame du tableau principal, la tâche s'annonce plus que relevée.

