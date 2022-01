Cette fois, c’est officiel : il n’y a plus de Français à l’Open d’Australie. Un peu moins de 24h après Gaël Monfils, battu en cinq manches par Matteo Berretteni, Alizé Cornet a elle aussi rendu les armes en quart de finale, mercredi, en tout début de journée à Melbourne. Première de cordée sur la Rod Laver Arena, la Française n’a pas fait le poids face à la cogneuse Danielle Collins (7-5, 6-1). Il a fallu 1h28 à l’Américaine pour faire plier la Niçoise, complètement lessivée dans le second acte.

Pour Cornet, le match n’a duré qu’une seule manche. Breakée rapidement dans la rencontre, à 2-1 Collins, après un jeu monstre de 11’24" sur son engagement, la 61e mondiale a rapidement fait la course derrière et cela lui a coûté énormément de forces. Toujours dans la réaction lors de ce quart de finale, peu rythmé au niveau des échanges, et surtout marqué par la puissance de feu de Collins, véritable docteur Jekyll et Mister Hyde version tennis, Cornet a principalement fait de la survie. C’est Collins qui a dicté le tempo de ce match, et son scénario.

Une fin de première manche cruciale

Il est peut-être là le regret pour Cornet : jamais elle n’a pris les rênes de ce duel et sa première balle lui a cruellement manqué. Elle a malgré eu son créneau en fin de première manche car le style de jeu de Collins, très brut de décoffrage, allait forcément lui offrir une ouverture à un moment où à un autre. Tranquillement aux commandes de ce premier set, l’Américaine a passé environ 40 minutes à envoyer des pralines de tous les côtés du court, avant de coincer subitement. A 5-3 pour elle, alors qu’elle servait pour le gain du premier set, la machine à broyer s’est enrayée. A 30/40, sur la première balle de break du match contre elle, l’ancienne demi-finaliste du tournoi (2019) a offert le debreak à Cornet.

Les deux femmes ont ensuite continué leur passe d’armes et Cornet, de plus en plus mobile, a pensé un temps avoir trouvé la solution en faisant jouer le coup en plus à sa rivale. Problème, cela n’a pas duré longtemps. A 5-6 contre elle, elle a subi le retour de flamme de Collins, qui a peut-être retrouvé le fil après s’être mis des coups de raquette dans le visage, en mode Mikhail Youzhny, à 5-5. A sa troisième balle de set, la native de Saint Petersburg, en Floride, a fait mouche. Le match s’est terminé sur cette balle de set.

En panne de première balle, et en difficulté pour trouver les bonnes zones au service en général, Cornet a traversé la seconde manche comme un fantôme. Complètement épuisée, lessivée, la joueuse de 32 ans a vu tout son parcours lui revenir dans les jambes après la perte du premier set. Si elle a pu sauver l’honneur au mental en fin de seconde manche, l’issue du match était connue depuis une bonne demi-heure déjà. Malgré la déception, restera quand même ce beau parcours aux Antipodes. Un parcours qui peut être porteur de quelque chose d’intéressant pour cette saison 2022. Non, ce n’est pas encore la fin pour Alizé Cornet.

