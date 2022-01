L'Open d'Australie manque-t-il de respect à Daniil Medvedev ? C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le numéro 2 mondial, particulièrement remonté en conférence de presse après sa victoire difficile sur Maxime Cressy en huitième de finale lundi . Le numéro 2 mondial, et joueur le mieux classé du tableau en l'absence de Novak Djokovic, a ciblé les organisateurs du premier tournoi du Grand Chelem de l'année, coupables selon lui de ne pas lui accorder les honneurs dus à son statut. Il aurait ainsi préféré jouer sur la Rod Laver Arena.

Ad

Après y avoir disputé ses deux premiers tours, Medvedev a ainsi été relégué sur la Margaret Court Arena, le deuxième plus grand court à Melbourne Park, lors de ses deux matches suivants. A son grand dam. "Je ne me sentais pas super bien aujourd'hui pour plusieurs raisons. Je ne sais vraiment pas ce que je dois faire pour être programmé sur le court central en Grand Chelem. J'ai gagné le dernier Majeur quand même (l'US Open 2021, NDLR). Jouer contre Maxime sur la Rod Laver Arena aurait été plus facile : il y a plus d'espace. Quand vous jouez sur un plus petit court, c'est plus dur de jouer quelqu'un qui fait service-volée. Et c'était pareil à Wimbledon, je ne jouais jamais sur le Centre Court."

Open d'Australie Swiatek s'est sortie des griffes de Cirstea en trois sets : les temps forts de leur match en vidéo IL Y A 40 MINUTES

"Je ne peux même pas aller pisser" - de Cressy à l'arbitre: Medvedev a pesté contre tout le monde

Je ne veux mettre la pression sur personne, mais peut-être qu'il faut que je demande à chaque fois

Alors Medvedev n'est-il pas assez sexy pour le tournoi ? La programmation en Grand Chelem est dictée par une combinaison de facteurs : le statut du joueur effectivement, l'intérêt de l'affiche, sa nationalité - un Australien aura plus de chances de jouer sur un grand court à Melbourne qu'un autre joueur du tableau -, le potentiel en termes d'audiences à la télévision, ou encore l'alternance entre les différentes têtes d'affiches. Force est de constater par exemple que Rafael Nadal a joué, lui, exclusivement sur la Rod Laver Arena depuis le coup d'envoi du tournoi, comme un Roger Federer en son temps.

"Je demande rarement un horaire ou un court en particulier, sauf si quelqu'un vient me voir et me pose la question. Je ne veux mettre la pression sur personne. Donc je ne sais pas. Peut-être qu'il faut que je demande à chaque fois. Mais je ne veux pas être le gars qui dit à chaque fois : 'Mettez-moi sur la Rod Laver Arena ou je vais être malheureux'", a poursuivi Medvedev, mettant de fait la pression sur les organisateurs.

Si la direction du tournoi ne suit pas systématiquement les requêtes des cadors du jeu, ce cri du cœur devrait faire son petit effet. De toute façon à partir des quarts de finale, la Rod Laver Arena va devenir incontournable. Mais Medvedev sait ce qu'il représente dans le tennis actuel et il avait un message à faire passer.

Open d'Australie Medvedev : "Pendant le match, je devenais fou avec moi-même" IL Y A 41 MINUTES