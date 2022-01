A chacun sa page d'Histoire. Avec un grand H. Celle de Rafael Nadal est limpide, tant elle saute aux yeux. L'Espagnol, en cas de victoire dimanche, deviendra pour la toute première fois le recordman des titres en Grand Chelem avec une 21e victoire à son palmarès. Jusqu'ici, il n'en est que le codétenteur, d'abord avec Roger Federer depuis Roland-Garros 2020, et désormais en compagnie du Suisse mais aussi de Novak Djokovic depuis le sacre du Serbe à Wimbledon en juillet dernier.

Mais Daniil Medvedev a lui aussi l'occasion d'accomplir une performance unique dans l'ère Open. Depuis la création de celle-ci en 1968, aucun champion n'est parvenu à s'imposer dans le tournoi du Grand Chelem situé juste après son premier titre majeur. 54 joueurs ont décroché leur premier grand titre chez les hommes depuis 1968, de Arthur Ashe (US Open 1968) à Daniil Medvedev (US Open 2021).

Sur les 53 premiers, 25 se sont arrêtés là et n'ont jamais regagné un des quatre plus grands tournois du calendrier. Sur les 28 qui ont doublé la mise, aucun n'a réussi à le faire dans la foulée de sa première victoire. Ils ont dû, au minimum, attendre deux Grands Chelems, à l'image de Roger Federer, qui avait ouvert son compteur à Wimbledon en 2003, avant de glaner son deuxième Majeur lors de l'Open d'Australie 2004. Ce serait donc une grande première si Medvedev décrochait ses deux premiers titres de façon consécutive.

Ce que l'histoire de l'ère Open nous enseigne, c'est que ce doublé initial est beaucoup plus complexe à réaliser chez les hommes que chez les femmes. Dans le tennis féminin, on compte en effet cinq précédents :

Evonne Goolagong (Roland-Garros 1971, Wimbledon 1971)

Chris Evert (Roland-Garros 1974, Wimbledon 1974)

Hana Mandlikova (Open d'Australie 1980 – Roland-Garros 1981, à l'époque où "l'Australian" était le dernier majeur du calendrier et Roland-Garros le premier)

Venus Williams (Wimbledon 2000 – US Open 2000)

Naomi Osaka (US Open 2018 – Open d'Australie 2019)

Un pareil "back to back" est sans doute encore plus délicat à accomplir lorsque le premier succès intervient à Roland-Garros, ce qui impose un doublé Roland-Garros / Wimbledon (en dehors de l'année 2020, très particulière à cause du Covid-19, qui avait entraîné une modification du calendrier avec le Majeur parisien placé dans la foulée de l'US Open) que seuls Laver, Borg, Federer, Nadal et Djokovic ont pu réussir dans l'ère Open. L'enchaînement US Open / Open d'Australie sert les desseins du Russe dans cette optique, dans la mesure où ces deux tournois se disputent sur dur, de loin la surface où il a obtenu ses meilleurs résultats depuis le début de sa carrière.

En atteignant la finale de cet Open d'Australie, Daniil Medvedev a d'ores et déjà prouvé qu'il avait très vite digéré son premier grand trophée. A ses yeux, sa victoire à New York n'a eu que des aspects positifs. "Je l'ai dit avant ce tournoi, je n'ai vraiment pas de pression, a-t-il estimé vendredi à l'avant-veille de la finale contre Rafael Nadal. L'US Open m'a donné une énorme confiance, en mon tennis, en mes capacités. Je sais maintenant que je suis apte à gagner sept matches de suite en Grand Chelem, même quand il y a Novak Djokovic en face en finale. Je savais donc avant l'Open d'Australie que c'était possible." Dimanche, cela pourrait même devenir historique.

Rafael Nadal vs Daniil Medvedev, l'affiche de la finale 2022 de l'Open d'Australie. Crédit: Eurosport

