Adrian Mannarino a été battu en trois sets par Rafael Nadal en huitièmes de finale de l'Open d'Australie (7-6, 6-2, 6-2 en 2h40). Enoncé ainsi, le résultat brut, que certains découvriront peut-être en se levant ce dimanche matin, paraît conforme à la logique attendue, limite d'une banalité confondante. Il ne dit pas tout de l'énorme combat auquel se sont livré les deux gauchers lors d'un fantastique tie-break du 1er set qui restera dans les annales de cette édition 2022, et peut-être même un peu plus. L'Espagnol l'a gagné, avant de foncer vers une victoire aisée face à un adversaire qui s'est blessé (semble-t-il) aux adducteurs au cours de ce jeu décisif.

Tout au long de sa fantastique carrière, Rafael Nadal aura vécu beaucoup de choses. Mais jamais encore un tie-break aussi long : près d'une demi-heure de jeu (pour un 1er set d'1h21) et trente points disputés, dont plusieurs absolument somptueux, avant que l'Espagnol ne finisse par conclure 16-14 à sa 7e opportunité, et après avoir lui-même écarté quatre balles de set.

Mannarino a pourtant eu des opportunités

Dommage pour "Manna", vraiment dommage car il avait fait plus que jeu égal lors de ce 1er set qu'il avait même légèrement dominé aux "points". Il s'était d'ailleurs procuré la seule balle de break, à 6-5, sauvée par l'Espagnol d'un bon service, clairement le compartiment de son jeu le plus satisfaisant aujourd'hui (16 aces, 88% de points gagnés derrière sa première balle).

Dans le tie break, le Val d'Oisien a encore été héroïque pour sauver plusieurs balles de set, dont une à 9-8 au terme d'un échange extraordinaire de 25 coups de raquette conclu d'un coup droit gagnant supersonique. Le point d'orgue de ce morceau de bravoure, assurément.

Mais le tournant du match a sans doute eu lieu juste après, lorsque Mannarino s'est procuré sa deuxième balle de set, à 12-11. Dans l'échange qui a suivi, il semblait avoir essoré Nadal qui a alors tenté, comme pour se débarrasser de la balle, une amortie mal touchée sur laquelle Adrian était largement, s'offrant un revers presque pénalty à jouer. Il n'y avait plus qu'à conclure.

Hélas pour lui, il a non seulement choisi le mauvais côté, permettant à Nadal de le passer miraculeusement derrière, mais on l'a vu finir cet échange en grimaçant. Le signe d'une blessure qui, une fois la perte de ce tie break actée, allait précipiter sa chute, même s'il mit un point d'honneur à ne pas abandonner.

Ce sera finalement Shapovalov pour Nadal

Il est d'ailleurs probable que, même s'il avait gagné ce tie break, Mannarino n'aurait pas tenu la distance. Mais de toute façon, il l'a perdu. Ou plutôt, Rafael Nadal est allé le conquérir, démontrant encore une fois son extraordinaire capacité à s'élever dans les moments chauds tout en "suçant" le cerveau adverse. Illustration par l'exemple sur la balle de set décisive, à 15-14 : un point qu'il aurait dû perdre mille fois s'il ne s'était arraché comme un beau diable avant de choisir le bon côté et de frapper avant le rebond un passing plein de rage. On est une légende ou on ne l'est pas...

Voilà donc Rafael Nadal qualifié pour la 14e fois pour les quarts de finale de l'Open d'Australie, égalant ainsi le score de l'icone locale John Newcombe, à une unité du recordman en la matière, Roger Federer. Au total, ce sera son 45e quart de finale en Grand Chelem. Et, une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, il ne le disputera pas face au favori "bis" du tournoi, Alexander Zverev. Mais face à son tombeur, Denis Shapovalov.

